Dün iptal edilen benzin zammı bugün geliyor

Akaryakıta benzin fiyatlarına bugün gelmesi beklenen ve ancak sondakikada iptal edile iptal edilen zam bu gece yarısından sonra geliyor. İşte beklenen zam oranı ve zamdan önce güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 gün kala yeni güne yine bir zam haberiyle başladı. Rekor üstüne rekor kıran akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanıyor...

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisi devam ederken akaryakıt fiyatları yeni haftaya da zamla başlamıştı, zamlar devam ediyor.

Dün 78,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 76,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,82 dolardan alıcı buldu.

Benzin fiyatlarına gece saatlerinde gelmesi beklenen ve daha sonra iptal edildiği açıklanan zammın ardından 27 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere daha zam gelmesi bekleniyor.

Buna göre, 27 Mayıs'tan itibaren (00:01) benzinin litre fiyatına 0,43 TL’lik bir zam uygulanması bekleniyor.

Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Hatırlanacağı gibi son olarak 19 Mayıs Cuma günü motorinin litre fiyatına 0,76 TL’lik bir zam gelmişti.

Son olarak benzinde bugün için 0,75 TL olarak beklenen fiyat artışı, dün akşam saatlerinde iptal edilmişti.

Dolar/TL’de yaşanan yükselişin etkisiyle benzin fiyatı daha önce ise 0,76 TL zamlanmıştı.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 78,18 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,88 Dolar'dan işlem görüyor.

Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 26 Mayıs Cuma itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde: Ankara

Benzin fiyatı: 20,95 TL

Motorin fiyatı: 19,74 TL

LPG fiyatı: 11,03 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,58 TL

Motorin fiyatı: 19,35 TL

LPG fiyatı: 10,99 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,98 TL

Motorin fiyatı: 19,81 TL

LPG fiyatı: 10,81 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana

Benzin fiyatı: 21,31 TL

Motorin fiyatı: 20,02TL

LPG fiyatı: 10,44 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 21,39 TL

Motorin fiyatı: 20,15 TL

LPG fiyatı: 10,56 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 20,41 TL

LPG fiyatı: 10,31 TL

Gaziantep

Benzin fiyatı: 21,32 TL

Motorin fiyatı: 20,17 TL

LPG fiyatı: 10,41 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 21,19 TL

Motorin fiyatı: 20,03 TL

LPG fiyatı: 10,41 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 21,30 TL

Motorin fiyatı: 20,14 TL

LPG fiyatı: 10,56 TL

Kilis

Benzin fiyatı: 21,22 TL

Motorin fiyatı: 20,06 TL

LPG fiyatı: 10,33 TL

Malatya

Benzin fiyatı: 21,28 TL

Motorin fiyatı: 20,14 TL

LPG fiyatı: 10,26 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 21,19 TL

Motorin fiyatı: 20,03 TL

LPG fiyatı: 10,62 TL

Şanlıurfa

Benzin fiyatı: 21,36 TL

Motorin fiyatı: 20,20TL

LPG fiyatı: 10,75 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzin ve motorin 2022 yılı başında kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Son zam ile benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Zammın ardından benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

2022 yılı sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.