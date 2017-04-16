Dünyanın en uzun kızı oy kullandı

Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde, 3 yıl önce 2 metre 13.5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu kullandı.

Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 3 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi tarafından minibüsle oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu'na getirildi. Walker desteği olmadan ayağa kalkamayan Gelgi'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü. Gelgi, babasının yardımıyla 1040 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Okul çıkışı gazetecilere açıklama yapan Gelgi, "Bu referandum ülkemizin geleceği için çok önemli. Vatandaşlık görevimi yapabildiğim için çok mutluyum. Vatandaşlık görevim her şeyden önemli. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy da, yaşadığı zorluğa rağmen okula gelip oyunu kullandığı için Rumeysa Gelgi ve ailesine teşekkür etti.