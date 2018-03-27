E-devlet'e birçok yeni uygulama eklendi

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali Veraset İlami Sorgulama Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Sorgulama Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Şantiye Şefi Yapı Ruhsatı Bilgileri Sorgulama

DEVLET HAVA MEYDANALARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Evrak Takibi

ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı Başvurusu Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikayet Başvurusu Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu Alan Kılavuzluğu Başvurusu Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu Avcılık Belgesi Başvurusu Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi Fahri Av Müfettişliği Başvurusu Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması Başvurusu Hayvanat Bahçesi Ruhsatı Başvurusu Hayvanat Bahçesi Açma Raporu Başvurusu Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvan Türleri Tür Listesi Formları Kabulü Hayvanların Ticari Film, Benzeri Çekim ve Reklamlarda Kullanılması İzni Kayıp, Yıpranma, Belgede Yer Kalmaması Halinde Yeniden Avcılık Belgesi Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Başvurusu Mücadele Amaçlı Sürek Avı Başvurusu CITES Kapsamında, İthalat (İmport) İzni Verilmesi Başvurusu CİTES kapsamında İhracat, Yeniden İhracat İzni Başvurusu Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzni Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni Sulak Alan Koruma Bölgesi,Akarsu Koruma Bandında Bitki-Hayvan Toplama İzni Yabancı Turist Avcılar Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu Yerli Avcılar İçin Özel Avlandırma İzin Belgesi Başvurusu EBYS Genel Başvuru Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Başvurusu Turba Çıkarımı İzin Belgesi Başvurusu SUEN Eğitim Ön Başvurusu

PTT

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

Karasal Yayın Frekans / Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI



Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Pilot Lisans Teyit Belgesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama Borçlandırma Hizmetleri 4C Borçlanma Başvuruları ve Takibi Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Diğer Hizmetler Medikal Market Sorgulama

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI



Barkodlu Nitelikli Pay Sorgulama Belgesi Nitelikli Pay Sahipliği Sorgulaması Barkodlu Nitelikli Pay Belgesi Doğrulama Zamanaşımı Hesapları Sorgulama

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Aydınlatma Şikayet Başvurusu ve Takibi

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)

İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma

YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

KAMU GÖZTEİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞMA BAKANLIĞI

Araç Muayene İşlemleri Barkodlu Araç Muayene Raporu Doğrulama Barkodlu Araç Muayene Raporu Sorgulama Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY) Muafiyetli SRC Belgesi Başvuru Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama Yetki Belgesi İşlemleri Taşıt Kartı Sorgulama / Düzenleme Taşıt Kartı Doğrulama Yetki Belgesi Sorgulama / Düzenleme Yetki Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Sorgulama / Düzenleme