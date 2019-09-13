Eczacılardan ''etil alkol'' sınırına tepki

İçkiye yapılan zamlar sonrasında etil alkole üst üste sınırlama getirilmişti. Son olarak ecza depolarının eczanelere aylık 2 litre etil alkol verilmesi istenmişti. Türk Eczacılar Birliği konuya tepki gösterdi. İlaç temini açısından sorunlara neden olacağını belirten açıklamada eczacılar, "Kişilerin tedavisini temin için düzenlenecek majistral reçetelerinin karşılanmasında aksaklık ve gecikmelere, dolayısıyla tedavinin aksamasına sebep olabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı, 10 Eylül tarihinde Türk Eczacılar Birliği kanalıyla eczanelere gönderilen tebliğde, ecza depolarının eczanelere aylık 2 litre etil alkol verilmesi kararı almıştı. Karara eczacılardan tepki geldi ve eczanelerde yapılan özel ilaçlarda da kısıtlamaya neden olacağı belirtildi.

“ÇIKIŞ NEDENİ İSE ALKOL FİYATLARININ ARTMASI OLDU”

Konuyla ilgili konuşan Edirneli Eczacı Şükrü Ciravoğlu, Sağlık bakanlığının 4 Eylül tarihli yazısı 10 Eylül tarihinde de Türk Eczacılar Birliği tarafından eczanelere intikal ettirildiğini ifade eden Ciravoğlu, “Bunun çıkış nedeni ise alkol fiyatlarının artması oldu. Vergilerin yüksek olması sonucu bazı vatandaşların kendisinin alkol yapma çabası olmasını önlemek amacıyla bu şekilde bir yol izlendi. Etil alkolün de eczanelerden temin edildiği düşüncesinden yola çıkılarak sağlık bakanlığı tarafından bu kararın alındığını düşünüyoruz. Kaçak içki yapımının önüne geçilebilmek amacıyla her eczane ayda 2 litre etil alkol temin edebilecek. Bu son derece sakıncalı bir durum. Bunun için de yapma ilaçlar var. Bunları yapan eczane var yapmayan var. Biz kendi eczanemizin tetkikinden çıkardığımız sonuç son 1 yıl içerisinde bin 766 adet yapma ilaç yapmışız” dedi.

“GELEN REÇETEYE MADDE YOK YAPAMIYORUZ DEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Bu kısıtlama yapma ilaç sıkıntısını da beraberinde getireceğini dile getiren Ciravoğlu, “Gelen reçeteye madde yok yapamıyoruz demek durumunda kalacağız. Dezenfekte ve temizlik işine başka çözüm bulsak da bu yapma ilaç konusuna nasıl bir çözüm bulacağız. Formülün içinde olan etil alkolü koyamadığımız zaman sıkıntı yaşayacağız. Bu güne kadar bir kısıtlama yoktu. İstediğimiz miktarda ihtiyacımız olduğu kadar etil alkol alabiliyorduk. Şimdi sadece ayda 2 litre alabileceğiz. Yapma ilaç yapan eczaneler için farklı bir formül düşünülse daha iyi olurdu diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ: YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN



Türk Eczacılar Birliği konuya Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararı resmi internet sitesinde şöyle duyurdu; “6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun doğrultusunda açılan ve faaliyet gösteren eczaneler tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün sadece ecza depolarından aylık 2 litre olarak temin edilebileceğinin belirlendiği, 81 İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli bilgilendirmenin yapıldığı iletilmektedir.

Eczanelerin etil alkol kullanımı için sınırlama getirilmesi ile ilgili olarak, eczaneler için tıbbi kullanım amaçlı alkol için azami temin edilebilecek miktarın sınırlandırılmasının, majistral ilaç temini açısından sorunlara neden olacağı ve kişilerin tedavisini temin için düzenlenecek majistral reçetelerinin karşılanmasında aksaklık ve gecikmelere ve dolayısıyla tedavinin aksamasına sebep olabileceği yönündeki görüşümüz ve belirlenen limitin yeniden değerlendirilmesi talebimiz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilmiştir”