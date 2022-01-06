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Eczanelerde sonu gözükmeyen kuyrukların nedeni belli oldu

Eczanelerde sonu gözükmeyen kuyrukların nedeni belli oldu

İstanbul'da eczanelerin önünde son günlerde yaşanan kuyruklar hakkında İstanbul Eczane Odası Başkanı Pınar Özcan'dan açıklama geldi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, ilaç temininde yaşanan sorunlar ve nöbetçi eczaneler önünde oluşan kuyruklarla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özcan, ilaç temininde yaşanan sorunların eylül ayından beri devam ettiğini, şu anda kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere grip ilaçlarının, ağrı kesicilerinin, çocuk şuruplarının temininde zorluk çektiklerini anlattı. 

 Özcan, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle kar edemez hale gelen firmaların özellikle kâr marjı düşük ilaçları üretmeyi tercih etmediklerini belirterek, gelecek dönemde daha büyük sıkıntıların yaşanmaması için bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. 

Etiketler Pınar Özcan eczane kuyruk eczane kuyruğu
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