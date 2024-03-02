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Edirne'de kilometrelerce kuyruk! Ucu bucağı gözükmedi

Edirne'de kilometrelerce kuyruk! Ucu bucağı gözükmedi
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Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurt dışı çıkmak için bekleyen TIR'lar, 19 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

TIR şoförü Tolga Albayrak, İstanbul'dan aldığı yükünü Almanya'ya götürdüğünü belirtti.

Dün akşam sıraya 20 kilometreden girdiğini anlatan Albayrak "Bulgaristan'ın çalışmaması bizi bu durumlara itiyor. Uykusuz bir şekilde bekliyoruz. En az 4-5 saat bekleyeceğiz. TIR parkı da küçük geliyor. Çok TIR olunca TIR'lar sırada bekliyor." dedi.

Bir diğer tır şoförü Ramazan Demir ise İstanbul'dan yüklediği demir yükünü Polonya'ya taşıdığını belirtti.

Her hafta sonu yaşanan kuyruk klasiğinin bu hafta da yaşandığını ifade eden Demir, Türkiye gümrüğünü hızlıca geçtiklerini ancak Bulgaristan gümrüğünün yavaş çalıştığını belirtti.

Etiketler edirne tır kuyruğu Sınır hamzebeyli sınır kapısı
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