  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ege beşik gibi sallanıyor! Kuşadası'nda deprem

Ege beşik gibi sallanıyor! Kuşadası'nda deprem

Ege beşik gibi sallanıyor! Kuşadası'nda deprem
Güncelleme:

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre,  Kuşadası Körfezi'nde saat 12:52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. 

 

 

 

Etiketler ege denizi kuşadası körfezi deprem afad son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alaattin Çakıcı için silahlarla video çekip paylaştılar
İstanbul'da taksiciden Rus turiste skandal teklif
15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?
Site aidatlarına fahiş zam! Site sakinleri ayaklandı
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Vatana ihanetten yargılanacaksınız''
Altından bir rekor daha! Dolar da, Euro da uçuyor
İslam Memiş'ten gümüş ve altın için dikkat çeken tahmin
Facebook'tan bulduğu sahte fizyoterapist hayatını kabusa çevirdi
İmamoğlu’na bir dava daha! Bu sefer ''arkadaş'' davası
Nezarethanedeki arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden bakın ne çıktı!