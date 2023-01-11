Ege beşik gibi sallanıyor! Kuşadası'nda deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 12:52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.34 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-01-11
Saat:12:52:27 TSİ
Enlem:37.86 N
Boylam:27.221 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WMJ7DZhtuU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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