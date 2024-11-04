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Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem ege ege denizi ege denizinde deprem deprem oldu kandilli afad
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