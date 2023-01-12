Ege Denizi’nde korkutan deprem!
AFAD’dan gelen son dakika bilgisine göre, Ege Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi her gün yeni depremlerle sallanmaya devam ediyor.Gelen bilgiye göre, Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. Yaklaşık 7 km derinlikte olan deprem, İzmir ve çevresinde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 12, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-12
Saat:21:06:01 TSİ
Enlem:39.376 N
Boylam:26.305 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/13GfUqi6UG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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