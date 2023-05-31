Ege'de 84 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Didim açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içerisindeki 84 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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