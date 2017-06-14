Özel okulların taban puanları açıklandı

geçen yıla göre taban puanların arttığı gözlendi. Söz konusu okullarda 30 Haziran ve 3 Temmuz arasında birinci ön kayıtlar alınacak. Asil listelerden birinci kesin kayıtlar ise 4 Temmuz yapılacak. Okulların taban puanları kurumların kendi internet sitesi üzerinden açıklandı.

İşte onlardan bazıları:

Özel Amerikan Robert Lisesi TABAN PUANI: 995.5

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi TABAN PUANI: 880

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi TABAN PUAN: 870

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi TABAN PUANI:860

Özel Sainte Pulcnerie Fransız Lisesi TABAN PUANI: 855

Özel Saint Michel Fransız Lisesi TABAN PUANI: 840

DEVLET LİSELERİNİ TERCİH EDECEKLER İÇİN “YEP” NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) ilanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 30 Haziran 2017 tarihinde YEP puanları açıklanacak. 14 Temmuz tarihinde yerleştirme işlemleri için tercihler açıklanacak.

ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRANLAR TERCİH HAKKINI KULLANMIŞ SAYILACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”na göre, 8´inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak. 2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.