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''Eğlence olsun'' diye ölüyordu

''Eğlence olsun'' diye ölüyordu

Antalya'da yaklaşık 6 metrelik anıta çıkan 14 yaşındaki bir çocuğu itfaiye kurtardı.

Antalya'da 5,5 metre yüksekliğindeki 'Al yazmalım' anıtına çıkan Mehmet P. (14), yükseklik korkusu nedeniyle inemeyince devreye itfaiye girdi. Mehmet P., itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle anıttan indi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi'nde meydana geldi. 'Eğlence olsun' diyerek arkadaşları ile birlikte 'Al yazmalım' anıtına çıkan Mehmet P., yükseklik korkusu nedeniyle inemeyince mahsur kaldı. Mehmet P.’ı indirmek için çaba sarf eden arkadaşları başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri, sevk edildi. Gelen ekipler, Mehmet P.'ı merdiven uzatarak anıttan inmesini sağladı. Ekiplere teşekkür eden Mehmet P., evine gitti.

 

Etiketler antalya anıt eğlence olsun
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