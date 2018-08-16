Ehliyet sınav sonuçları açıklandı

4 Ağustos tarihinde yapılan ehliyet sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası girerek öğrenebilecek.

EHLİYET SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.



DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?



Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı ise kayıtlı olunan kurs tarafından belirlenecek.