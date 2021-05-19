Ekrem İmamoğlu'ndan Twitch yayıncılarını şaşkına çeviren sürpriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitch platformunda rastgele yayınlara ziyaret yaparak kullanıcıları şaşırttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch alemine hızlı bir giriş yaptı. Yayıncıların kanallarına konuk olup hediye gönderen İmamoğlu, yayıncılar tarafından sevgiyle karşılandı.

Rastgele yayınlara girerek yayıncılara hediyeler gönderen İmamoğlu, "Bu gerçek İmamoğlu değildir herhalde" denilerek karşılandı.

Gerçek olduğu anlaşılınca ise yayıncılar tarafından sevgiyle karşılandı. O anlar gülümseten görüntülere sahne oldu.