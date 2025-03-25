Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikâyeti için takipsizlik kararı

Ekrem İmamoğlu'nun, "turpun büyüğü" başlıklı basın toplantısında adını verdiği ve şikayetçi olduğu bilirkişi için yaptığı başvuru için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B. hakkındaki şikâyeti için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.