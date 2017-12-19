Elleri ve kolları her gün eriyor...

Nadir bir hastalık olan HSAN2 teşhisi konan Güner Utar, el, kol ve ayaklarının hareket kabiliyetini her geçen gün kaybediyor. Kendisi ile birlikte dört yeğeninin daha bu hastalıkla mücadele etmeye çalıştığını belirten Utar, tedavi olmak istediklerini ve yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

HSAN2 hastası kadın 4 yeğeniyle birlikte daha iyi tedavi görebilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, nadir görülen HSAN2 hastalığına yakalanan Güner Utar el, kol ve ayaklarındaki hareket kabiliyetini her geçen gün kaybediyor. El, ayak ve kolları kemik erimesi nedeniyle günden güne eriyen ve 4 yeğeninde de aynı hastalık görülen Utar daha iyi tedavi için yardım bekliyor.

“ÖNCE AYAKLARIMIZ SONRA ELLERİMİZ ERİYOR”

Kahta ilçesi Büyükbejiyan köyünde yaşayan Hereditary Sensoryand Autonomic Neuropathy Type II (HSAN2) hastası 32 yaşındaki Güner Ultar’ın 4 yeğeni de aynı hastalıkla mücadele ediyor. Güner Ultar, 25 yıldır mücadele ettiği HSAN2 hastalığı nedeniyle her geçen gün hareket kabiliyetini kaybediyor. Parmakları yapışık olan Güner Utar, 7 yaşından beri bu hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, “Kardeşlerim arasında bir ben rahatsızım. Ben 7 yaşından beri bu hastalıkla yaşıyorum. Aynı şekilde ağabeyimin 2 çocuğunda ve halamın 2 torununda da var. Bu hastalık devam ediyor. Ayaklarımızdan başlayıp sonra yavaş yavaş erimeler oluyor. Kemik erimesinden dolayı ayaklar yavaş yavaş eriyor. Hastalık daha sonra ellerimize geçiyor. Ellerimizde özellikle de parmaklarımızda aynı şekilde başlıyor. Benim hastalığım, hem ayaklarımda hem ellerimde var. Yeğenlerimde ise sadece ayaklarında var. Onlarınki de yavaş yavaş eriyip gidiyor. Ondan sonra doktorlara gittik. Adıyaman'a gittim ben. Tarsus'a, Malatya'ya nereye gittiysek de çare bulamadılar” dedi.

SEBEBİ, AKRABA EVLİLİĞİ

Şu anda Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Utar, “Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Fatma Nilay Tutak, Enfeksiyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Sezgin Sayiner hocalarım bizimle gerçekten çok iyi ilgileniyorlar. Allah onlardan razı olsun. Eskiden tedavi için il dışına gitmek zorunda kalıyordum. Şimdi Adıyaman'da tedavi oluyorum. Benim hastalığım genetik akraba evliliğinden kaynaklanıyormuş. Buradan bütün milletvekillerimize, başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bize yardım edin, iyileşmek istiyoruz. İyileşip hayatımıza diğer insanlar gibi devam etmek istiyoruz. Ben ve 4 yeğenimde de aynı hastalık var. Yeğenlerim bu hastalıktan dolayı dışarı çıkamıyorlar. Okula da gidemiyorlar. Bundan dolayı bütün yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Daha iyi hastanelerde tedavi görüp sağlığımıza kavuşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı hastalığa yakalanan 13 yaşındaki Nazlı Utar da iyileşip sağlığına kavuşarak, kız arkadaşları ile okula gitmek istediğini söyledi. Ayakları yara olduğu için okula gidemediğine dikkat çeken Nazlı Utar, “Ben 13 yaşındayım. Ayaklarım yara olduğu için okula gidemiyorum. Bu yüzden cumhurbaşkanımızın ve milletvekillerimizin bize yardım etmesini istiyoruz. Ben bütün kız arkadaşlarım gibi okula gitmek istiyorum” dedi.