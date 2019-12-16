Emekli askeri istihbaratçı İsmail Hakkı Pekin'den dikkat çeken açıklamalar

Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Haber3.com'dan Eren Altun'un sorularını yanıtladı.

ABD'nin Türkiye sınırındaki Kürdistan hayali için PKK ve PYD'yi desteklediğini belirten Pekin, Türkiye'nin istihbarat gücünün zayıf olduğuna dikkat çekti. Özellikle son dönemde gerilen NATO ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren Pekin, "sorun çok da sorun yok aslında" dedi. Ege adaları konusuna da değinen Pekin, "Türkiye buradaki sıkıntıyı 24 saatte çözer asıl sorun Doğu Akdeniz'deki haklarımızdır" dedi.

İşte Eren Altun'un soruları ve emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in yanıtları:

Günümüzde ABD - PKK ilişkileri hakkında düşünceleriniz nelerdir ?

Yani şöyle söyleyeyim , tabi ABD PKK içleri konusuna baktığımızda şunu görüyoruz ; Her ne kadar ABD taktiksel olarak PKK’yı PYD’yi destekliyorum , desede aslında bu işin taktiksel olmadığını uzun vadeli bir destek olduğunu ve sonuçta bölgede İran , araplar ve Türkiye arasına bir bağımsız Kürdistan sokmayı hedeflediğini ve bunun için çalıştığını biliyoruz. Şu anda Türkiye’yi sadece DEAŞ var diye DEAŞ ile ilgili çatışmalar için ordaymış gibi bu taktiksel bir durumdur diye bence ikna etmeye çalışıyor. Ama taktiksel bir durum değil. O bölgede Suriye’de başta olmak üzere bir federekürt bölgesi veyahutta bir bağımsız devletçik kurulacak ve sonuçta yani uzun vadeli bir planlama o planlamanın altında kurulmak istenen 4 parçalı Kürdistanın bir bölümü Güneydoğu’da olacak yine Doğuda da bunlarla birlikte Ermenistan Batıya doğru doğu Anadolu bölgesi olmak üzere , böyle planları var. Bu planların ben bu plan dolayısıyla PKK’yı PYD’yi ve bundan sonra hangi isim adı altında kurulursa kurulsun o bölgedeki bu tür örgütleri destekleyecektir diye değerlendiriyorum. PYD DEAŞ konusuyla ortaya çıkan bir fırsat zaten böyle bir altyapı vardı. O altyapıyı istihbarat örgütleri daha fazla geliştirmek suretiyle DEAŞ korkusunu yaratmak suretiyle kendilerine bir manevra alanı seçtiler diye değerlendiriyorum. Yani bir daha söylersem ABD İle PKK’nın ilişkisi taktiksel değil stratejik bir ilişkidir.

Türk istihbaratı ve ordusu günümüzde hangi konumdadır ? Sizce yapılan çalışmalar yeterli mi ?

İstihbarat örgütü özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz 2016’dan sonra biraz daha toparlandı. Daha dikkatli davranmaya başladı. Ama yeterli olduğunu sanmıyorum. Bu konuda Özel Eğitime ihtiyacımız var. Yarın Anayurt Gazetesinde yayınlanacak bir yazı yazdım orada. İstihbarat ile ilgili. İsrail İstihbaratının , İsrail Askeri İstihbaratının nasıl hazırlık yaptığını. Bizde askeri istihbarat zayıf , maalesef. Yani GES komutanlığından alınmasından sonra iyice zayıfladı. Halbuki , o bölgede bir savaş var ve bundan sonra savaş gibi kavramlar tarafa atılacak yani tarihin çöplüğüne atılacak ve önümüze şey çıkıyor yani uzun bir mücadele dönemi ve 3. Dünya savaşı böyle devam edecek. Dolayısıyla hibrit savaşta hem askeri istihbaratda çok önem gerekiyor hem bunların özel yetiştirilmeleri gerekiyor. Yani bu konuda mesela Kudüs’deki İbranice Üniversitesinde yani bu istihbarat liderine alınacaklar 3 yıllık bir kolej eğitiminden geçiyorlar. Ondan Sonra bunlar çok değişik konularda yani şey gibi islam örgütlerinin başına musallat olan bir takım örgütler gibi işte FETO gibi örgütleri tasarlama , bunları yaratma bunları kullanma gibi birçok konularda eğitiyorlar. Beyin gücünün geliştirilmesi dahil olmak üzere. Yani şimdi böyle bir , biz maalesef geçmişe yönelik bir harekat şey içerisindeyiz. Geleceğe yönelik hazırlıklarımız yok. Geçmişte aldığımız dersler var. O derslerle işte istihbaratımızı yapılandırdık. Silahlı kuvvetlerimizi insanlı insansız hava araçlarına aldık. İşte sinyal toplama şeyleri var. Ama bunlar yeterli değil. İnsan istihbaratı da dahil olmak üzere bunlar yeterli değil. Daha konbine daha dikkatli bir eğitim yapmak durumundayız ve yeniden yapılandırılmalıyız. Hem askeri istihbaratı hemde Milli İstihbarat Teşkilatını. Milli İstihbarat Teşkilatı ‘da mutlaka Türk istihbaratı ikiye ayrılmalı. Dış istihbarat , iç istihbarat olmak üzere , İstihbarata karşı koyma yada counter intelligence dediğimiz , casusluğa karşı koyma gibi faaliyetleri içeren bölümleri içeren istihbarat çok önemli. Türkiye önce kendi içindekileri , kendi içinin , Çünkü eğer bunu yapmazsak , yani sırf buna kafa yoran bir beyin bir bölüm , karargah lazım. Bunu yapmazsak o zaman bu hiblid savaş dediğimiz savaşlar , psikolojik harpdan , elektronik harbe , beyin yıkamaya kadar , algı yönetimi gibi çok sayıda faaliyetler dönüyor. Bu faaliyetler , bu konuda vatandaşlarımızı koruyamayız. Dış istihbaratta da çok daha etki alanımızın ilgi anlatımı dışına ilgi alanımızın dışına çıkmamız lazım. Etki alanımız bizim ulaşabildiğimiz bize hemen anında etkisi olabilecek bir yerler , Kafkaslar , Hazar Havzası, Doğu Akdeniz , Orta Doğu ilgi sahamız ise çok daha uzakta Hint Okyanusu , Afganistan , Pakistan , Türk Dünyası falan böyle çok daha geniş bölge bu. Buralarda istihbarat olabilecek ve bu istihbaratı , aldığımız bilgileri , analiz edebilecek , işleyebilecek duruma gelmemiz gerekli.Bunu yapmazsak olmaz yani şimdi insanlar , özellikle askeri istihbaratta uzayı çok iyi kullanıyorlar. Uzayda uyduları , hem askeri casus uydularını , hem diğer uyduları , bunların aldığı bilgileri işletmesini bunların yer istasyonlarını kullanmak işletmek , ve buradan gelen bilgileri çözümlemek dahil olmak üzere birçok branşı var bu işin yani bu konuda ben zayıf olduğumuzu değerlendiriyorum.

Bu konuya istinaden GES Komutanlığı'nın MİT’e devredilmesinden sonra ne tür değişiklikler oldu ?

Yani olumlu tarafı şöyle olabilir. Milli İstihbarat Teşkilatına bağlandığı zaman , MİT bir bütünlük arz ediyor orada. Aslında şimdi ne kalıyor askeri istihbarat olarak geriye kalan şudur. Bizim şeylerden ateşelerden yurtdışından gelecek bilgiler var. Yurtdışından görev yapanlardan gelecek bilgiler var. NASA’dan gelen istihbarat var , birde MİT ‘den gelen bilgiler var.

Bunların analizi yapılıyor. Yani bu kadar. Başka Bir şey yok . Yani birlik yok mesela İsrail’deki gibi 9900 nolu birlik var mesela istihbarat ile ilgili , uyduları falan kontrol eden , askeri istihbarat ile ilgili. Amerika’da mesela Almanya’da birliklerinin istihbaratını yapan 66. istihbarat tugayı var. Böyle şeyler ayrı Bir şey yok bir bütünleşti. Ama bu bence yanlış kriptoloji ayrı Bir şey gerektiriyor.

Dolayısıyla kriptoloji artı sinyal istihbaratı , elektronik istihbarat bilgi istihbaratı , dinleme telekominikasyon istihbaratı olarak ayrılıyor ama birde bununla birlikte elektronik harp var. Elektronik harp ile ilgili parametreleri topluyor. Radar parametrelerini topluyor . Uçakların parametrelerini topluyor. Bütün bunlara baktığımızda aslında Milli İstihbarat Teşkilatının , insan istihbaratı ile ilgilenmesi lazım. O da ikiye ayrılmış şekilde birisi iç ,diğeri dış istihbarat olmak üzere.

Amerika’daki center intelligence (merkezi istihbarat) gibi onunla ilgilenmesi lazım. İç istihbarat ayrı olacak. Askeri istihbarat ayrı olacak, bence doğrudan Milli Savunma Bakanlığına bağlanabilir diğer ülkelerde olduğu gibi. Bir başka konu da bu kriptoloji konusu dinleme , sinyal istihbaratı konusunda da ayrı bir NSA gibi National Security Agency , sinyal istihbaratı , siber istihbarat ile birlikte yönetilen bir birim kurulması gerekli. Şimdi bu birimler olmadan istihbaratın bütünlüğünden bahsedemeyiz. Bir kişinin her türlü istihbaratda , yani istihbaratda her türlü bilgi geliyor bilgiyi işlemek çok önemli. Ama istihbarat ünitelerini yönlendirmek de önemli. Başlangıçta yönlendiriyorsun. Benim bu bilgilere ihtiyacım var diye.

O istihbarat ünitelere ona göre çalışır. Ona göre yönlenmektedir. Daha sonrasında gelen bilgileri toparlayıp , analiz edip ona göre dağıtıyorlar. Şimdi böyle Bir şey yok Türkiye’de . Almanya bunu şöyle yaptı ; Alman istihbaratı BND Almanya istihbaratı ile askeri istihbaratı birleştirdi. İkisi birlikte yönetiliyor ama o BND içerisinde , BND’nin başkan yardımcılarından bir tanesi tümgeneraldir. Yeteri kadar da orada birçok asker çalışmaktadır. Bir başka konu dinleme istihbaratı ayrı orada. Ayrı bir dinleme istihbaratı var. Dinleme istihbaratı silahlı kuvvetlerinin elinde. Amerikalıların da var bölgede ama uydu istihbaratı var o da silahlı kuvvetlerinin elinde , GenelKurmay Başkanlığı yönetiyor. Hatta Almanların beş uydusu var. Beş uydu da Fransızların var.Dünya’yı bölmüşler 5 uyduya Alman başka bir yere bakıyor , Fransız uyduları başka yere bakıyor.

Sonra gelen bilgileri tek merkezde toplayıp birbirlerine değiş tokuş yapıyorlar. Uydu istihbaratı , coğrafı istihbaratı , görüntü istihbaratını mutlaka Türk Silahlı Kuvvetlerinde olması gerekiyor. Çünkü görüntü istihbaratında da öyledir. NSA ‘in görevi aslında kripto çözmektir. Kriptolamaktır. Dünya kadar adam çalışır. GES komutanlığı aslında NSA’in küçük bir minyatürüdür. Amerikalılar kurmuştu zaten. Şimdi bunlar halen devam ediyor mu etmiyor mu kriptoloji konusunda , yani bunlar önemli. Dolayısıyla ben iyi mi oldu kötü mü oldu , Sayın Hakan Fidan sistemleri birleştirmek istiyordu. Yani güç kaybı olmasın ya da güç kaybolmasın diye , o maksatla böyle Bir şey yapıldı. Bu tabi aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki önemli bir gücü aldı. Belki bunun altında şeyde yatabilir. Silahlı Kuvvetler istihbarat elde ediyor. Bunu içeride kullanmasınlar, farklı maksatlar ile de olabilir. Onlar hepsinin bir bütünü. Ama yazık oldu yani askeri istihbarata .

GES’İN ÖNEMİ : Türkiye’ye baktığımızda MİT hem iç hem de dış istihbarattan sorumludur. Aynı zamanda sinyal istihbaratından da sorumludur. Nedir sinyal istihbaratı? Haberleşmeden, elektronik istihbarata, radarların izlenmesine kadar çok değişik alanları kapsayan bir istihbarattır. Özellikle de hedef olarak belirtilen ülkelerin hem haberleşmelerini hem de radarları, uçakları ve gemilerinin, hava savunma sistemlerinin, füzelerinin radarları dahil her türlü elektronik vasıtası hakkında bilgi sahibi olmayı, bu vasıtaların belirlenmiş sayıdaki parametrelerini tespiti, depolamayı, güncelllemeyi ve zamanı gelince de kullanmayı sağlayan sinyal istihbaratı silahlı kuvvetler için, tabii ülke güvenliği için büyük önem arzetmektedir. Türkiye’de Gnkur. İstihbarat Başkanlığına bağlı olarak görev yapan ve sinyal istihbaratından sorumlu Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı (GES) bir oldu bitti ile MİT’e bağlanmıştır. Amacın stratejik istihbarat üreten GES gibi kritik kuruluşların MİT bünyesine alınarak bütünlük sağlamak olduğu belirtilmekle beraber ülkede bir istihbarat tekeli yaratmak olduğu anlaşılmaktadır. GES Komutanlığı sahip olduğu vasıtalarla ülke savunmasına çok önemli katkı sağlayan bir kurumdu ve umarım aynı etkinliği MİT bünyesine geçtikten sonra da gösteriyordur. Tabii silahlı kuvvetlerle doğrudan temas ve bilgi sağlama imkânı kaldırılmamışsa. Gnkur. İstihbarat Başkanlığında kalan sadece analiz bölümü ve haber kaynağı olarak da Askeri Ataşeler. Geriye kalan bilgiler ve istihbarat MİT tarafından verilecek. Peki MİT içerisinde görevli asker sayısı TSK’nin ihtiyaç duyduğu analizleri karşılamaya yeterli mi? Sanmıyorum. MİT içerisindeki asker sayısı yok denecek kadar azdır. Maalesef bizde sivilleşme dendiği zaman, siyasi otoritenin kontrolü değil de askersizleştirme anlaşıldığından, MİT de aynı anlayış hâkim olmuş ve askeri istihbarat ne idüğü belirsiz bir duruma sokulmuştur. Açıkcası ülkenin savunması, yapılan düzenlemeler ve bir takım kuruntular sonrasında, askeri istihbaratın yetersizliğe itilmesiyle büyük bir yara almıştır.

NATO ile bağlarımız şu anda ne durumda ?



Şu anda NATO ile ilgili bütün bağlarımız devam ediyor. Bir sorunumuz yok. Sorunumuz çok da , sorunumuz yok. Aslında NATO zaman içerisinde 5. Maddeyi herkese bağlıyordu yine bağlıyor ama soğuk savaş bittikten sonra artık yavaş yavaş. İnsan ülkelerin öz savunmaları ile ilgili sorunlar ortadan kalkmaya başladı. Milli menfaatler girdi. Milli menfaatler teşkillendi. Çünkü soğuk savaş döneminde ortada büyük bir tehdit varken , herkes o tehditi karşılamak birleşmişti. Milli menfaatlerin bir kısmı biryere atılmıştı. Şimdi soğuk savaştan sonra herkes kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye başladı. O zaman da NATO İçerisinde tabi bir de çok farklı oluşumlar olmaya başladı. Birine göre uygun olan Bir şey başka birine göre uygun değil. O zaman da NATO içerisinde işte bu ETO koalisyonları dediğimiz koalisyonlar kurulmaya başladı. Hatta bunda bazen bölgesel şeylerde katılmak suretiyle bunu yaptılar. Ama NATO şuan için gerekli bir teşkilat. Neden gerekli ? Çünkü 1970 yılında en azından bir sınavdan geçmiş. Devam etmiş çok büyük bir ülkeyi topluyor 29 Ülkeyi topluyor , yakında 30 olacak Makedonya’da giriyor onunla beraber 30 olacak ve ülkeleri kontrol ediyor. Dolayısyla bu ülkeleri bir araya getirmek , yeni baştan böyle Bir şey yapmak çok zor. Hele ki Avrupa’da böyle bir güç bir araya getirmek çok zor. Onun için Amerika NATO vasıtasıyla hem Avrupa birliğini hem de Avrupa’yı kontrol ediyor. Fransa’nın kırgınlığı da oradan zaten. Oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Türkiye NATO ilişkilerine baktığımız zaman Türkiye’nin NATO’da olması uygun bir olay en azından devam ettiği sürece. Çünkü Batı’da başka birşeyimiz yok. Batı içerisinde başka bir teşkilat içerisinde değiliz. Dolayısıyla , evet tehlikenin bir kısmı NATO üyesi ülkelerden geliyor bize. Onlar destekliyor PKK’yı PYD’yi falan ama sonuçta çıksak bile NATO İçerisinde olmasak yine aynısı olacak. Bu sefer daha kötü olacak. Şuanda NATO içerisindeyiz. Daha sonra olaylara müdehale etme imkanımız var. Bazı olayları bloklama olayımız var. Ya da işte değiştirme imkanımız var. Yüz yüze görüşme imkanımız var. Şimdi böyle birşeyi , Birde Tek müslüman ülkeyiz orada. Böyle birşeyi bir tarafa atmak , yani yıllardır Türkiye’nin yıllar önce istediği birşeyi kenara atmak uygun bir olay değil. Süreç NATO ile kapsamlı şekilde devam ediyor. NATO’ya bizden istediği kuvvetleri NATO’ya tasnif ediyoruz. İşte Afganistan’dan Somali’ye kadar birlik görevlendiriyoruz. Akdeniz’de daimi deniz gücünü değerlendiriyoruz. Başka yerlerde yeni ihtiyaç olduğu zaman , yani bütün bunlara yönelik NATO ile ilişkilerimiz devam ediyor. Türkiye NATO ile ilişkilerini kesmeli mi , bana göre kesmemeli. Devam etmeli ama tehdidin nereden geldiğini bilmeli. Hiçkimse hiçkimsenin dostu değil. O açıdan bu konuda daha dikkat etmekde yarar olduğunu değerlendiriyorum. Şu var biz NATO’dan çok şey öğrendik. Bende çalıştım. NATO ‘da standardizasyon konusu vardı. Birlikte çalışılabilecek. Bunlar ile ilgili çok önemli şeyler öğrendik. Kuvvet yapısı komuta yapısı , strateji nasıl belirlenir , bu konuda , ama asıl soru bizim NASA’daki sorunumuz. Bizim subaylarımızın kafalarında ABD ve NATO’yu çok büyütmeleri ve bildiği konulardan çok kafalarında onların öğrettiği şeylerin olması. Yani bu emperyalizmin bir çeşiti aslında olması bir bunu beceremedik. Yani bir türlü NATO’da oluyoruz, ama NATO’da olduğumuz zaman milli olamadık işte bu NATO subayı milli subay şeyi buradan kaynaklanıyor. NATO’da olmak , NATO’yu çok iyi bilmek , NATO subayı olmak marifet değil asıl sorun milli olmak. NATO’da bile görev yaparken milli düşünceleri kafanda tutmak. Bütün hareketlerini ona göre yapmak , ona göre tedbir almak. Ona göre oradaki hak ve menfaatlerini korumak önemli olan bu. Bizim yapamadığımız konu budur.



Barış Pınarı Harekatı'nda operasyona devam edilir mi ? Bölgedeki son durum nedir ?

Şu anda sanmıyorum. Bakın şöyle Bir şey var. Biliyorsun zaten resulayn ile tel abyad tarafını. Sayın Savunma Bakanı 145 KM diyor. 30 KM derinliğinde bir alan. Orayı temizliyorlar orada bir istediğiniz teşkilatı kuruyoruz. Gerekenleri yapıyoruz. Zaten orası arapların bulunduğu bir bölge onun doğusunda ve batısında ki yerlerde de Rusya’nın sözlerine güvenmek durumundayız. Öyle söyleyelim. Hatta dünki haberlerde Türkiye’nin ÖSO Suriye Milli Ordusunun 100 KM civarı kuzeye doğru ayrıldığı konusu gündemdeydi. Medet yolunun kontrolünü Rusya ve suriyelilere bıraktı. Asıl sorun orada şu , şimdi o bölgede güneyde Aynisa var ve telabyatın altına doğru aynisa oranın altına doğru tel tamer bölgesi var . Oralar kritik oralarda terörist olduğu zaman çok rahatlıkla bizim içerideki güçlerimize ateş ederler. Taciz ederler. Onun için Suriye Milli Ordusu ÖSO oraları almak için zaman zaman taaruzda bulunuyordu. Ama sonra herhalde vazgeçtiler. O bölgeyi tamamen ruslara ve suriyelilere terk etmişler. Ben şu aşamada yeni bir harekat yapılacağını sanmıyorum. İleride olur mu , şartlara bağlı , bundan sonrası Rusya’ya bağlı. Rusya ile ilişkilere bağlı. Amerika ile ilişkilere bağlı. Amerikalılar zaten Orta Fırat’da ve Suriye’nin doğusunda oralara yerleştiler. PYD ile birlikte. Bunlar Irak’a yönelik faaliyetler. Yakında o bölgede de o sınırda gelişmeler oluyor. Orada İran’lılar ile ilgili KUDÜS Tugayları falan da var. Orada neler çıkar , bakmak lazım. Beklemek gerekiyor. Ama şu anda , şu aşamada ben bir operasyon görmüyorum.

Bir süre Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştınız. Ayrılma sebebiniz nedir ? Siyasete tekrar katılmayı düşünüyor musunuz ?



Ayrılma sebebim bazı konularda anlaşmazlık , ama Cumhuriyet’in temel ilkeleri vs bunlar ile ilgili değil. Belki bazı konularda fikir ayrılıklarımız vardı. Ondan kaynaklanan bir durum. Temel konularda , temel konular değil öyle söyleyeyim. Gazete ile televizyon ile ilgili konulardı bir kısmı , işletmeyle ilgili konulardı. Benim siyaset ile ilgim şu , Sayın Öztürk Yılmaz yeni bir oluşum yapmaya çalışıyor. Eski Ardahan Milletvekili. Bağımsız Cumhuriyet Halk Partisinden ihraç edilmişti. Onun ile beraber , hepimiz buradayız diye bir platform ile birlikte dolaşıyoruz. Altyapı hazırlıyoruz. Bu altyapı eğer uygun olursa 2020 yılının 3. veya 4. ayında Partileşmek istiyoruz. Amaç merkezi bir parti olacak. Türkiye’de bu parti içerisinde her türlü görüşte insan olabilir. Ama bizim kırmızı çizgimiz , Teröre bulaşmamış , yolsuzluğa bulaşmamış , Türkiye’nin Cumhuriyet’in temel felsefesini içine alan , Türkiye’nin toprak bütünlüğünü kabul eden görüşü olan herkesi alıyoruz. Kırmızı çizgimiz bunlar. Merkezi bir parti kurmak istiyoruz.

Ege Adaları konusunda ne söylersiniz ?

Adalar çok basit konular . Türkiye’nin asıl yapması gereken konu , Doğu Akdeniz ‘de ki haklarını korumak , onunla ilgili , onun üzerine yoğunlaştılar , yani baktığımız zaman , Türkiye’nin Akdenize açılacak bir federekürt devletinin kurulmasını engellemek. Doğu Akdenizde’ki asıl ulaşması gereken konu şuydu , Mavi Vatan dediğimiz. Adalar konusu zaman zaman Yunanlılar ile yapılan görüşmelerde konuşuluyor. Türkiye için çok büyük bir sorun değil . Şunun için sorun değil , Yani Türkiye orayı adalardaki o iskamili 24 saatte halleder. Asıl sorun Türkiye’nin gasp edilmek istenilen Doğu Akdenizdeki haklarının ele geçirmesidir. Onu ele aldıktan sonra diğerleri zaten sorun değil .

Haber3.com

Eren ALTUN