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Emniyet görevlilerinin gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme

Emniyet görevlilerinin gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
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Ankara'da bir suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2'si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, A.B.K. suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı S.S.’in iddiaları üzerine, 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2'si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet başsavcılığındaki ifadelerinin ardın tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, 1 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi. 

 

 

Etiketler ankara soruşturma gözaltı
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