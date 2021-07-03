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Emniyet Müdürlüğü'nün etkinliğine katılacakları da AK Parti belirleyecek

Emniyet Müdürlüğü'nün etkinliğine katılacakları da AK Parti belirleyecek

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Kadın Acil Destek Uygulaması' etkinliğine sadece AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı aracılığı ile 200 kişinin dahil olacağı duyuruldu.

5 Temmuz'da Antalya'nın Kepez ilçesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ etkinliğine sadece AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı aracılığı ile 200 kişinin dahil olacağı duyuruldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün basın davetinde, “İçişleri Bakanlığımızın katkıları ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün teknik imkan ve kapasitesi en üst düzeyde kullanılarak geliştirilen ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ kısacası ‘KADES’ ile yine İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projelerinin tanıtımı yapılacaktır” bilgilendirmesi yapıldı.

'PARTİ DEVLETİ' DENİR 

Sadece bir siyasi partinin aracılığıyla yapılan uygulama tepki çekti. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Emniyet güçlerinin yalnızca bir siyasi partinin hizmetinde olduğu yönetimlere ‘parti devleti’ denir. Bu davetiye bunun vücut bulmuş halidir!“ diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise, “Parti devleti dediğimiz zaman kızmayın, Baas Rejimi dediğimiz zaman kızmayın. Sergilediğiniz uygulamalar ile bunu gündeme bizzat siz getiriyorsunuz” dedi.

 

Etiketler parti devleti ak parti emniyet etkinlik ak parti kadın kolları
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