Emniyet Müdürü: ''Bellerini kırdık, gelirse kafalarını kıracağız''

Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kilo 520 gram bonzai ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Alper, "Sayın Bakanımız, 'Bacaklarını kırın' demişti. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırıyoruz. Bellerini kırmaya da devam edeceğiz" dedi.



Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kilo 520 gram bonzai ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.

İstanbul'dan Adıyaman'a giden yolcu otobüsünü durduran ekipler, üzerilerinde sahte kimlik bulunan M.Ç. ve S.K'nin valizlerinde 10 kilo 520 gram bonzai ele geçirdi.

M.Ç'nin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda 34 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis ve 32 bin 900 lira para cezası ile 17 suçtan arama kaydı bulunduğu belirlendi.

S.K'nin de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve diğer suçlardan 4 arama kaydı olduğu tespit edildi. Zanlılar, Adıyaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gölbaşı Adliyesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, makamında düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucuyla etkin mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin aldıkları istihbaratı değerlendirmesi neticesinde İstanbul'dan Adıyaman'a getirilecek yüklü miktarda bonzainin ele geçirildiğini belirten Alper, şunları kaydetti:

"Görevlilerimiz, Gölbaşı ilçemizde bir otobüste yaptıkları aramada iki sahte kimlik düzenlenmiş şüphelilerin bagajlarında toplam ağırlığı 10 kilo 520 gram gelen bonzai ele geçirdi. Bonzainin piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira civarındadır. Bir gramının bile ne kadar zehirli olduğunu düşünürsek 10 bin 520 gram bonzainin en az on bin kişiye zarar vereceğini düşünüyoruz. Biz bu yakalamayı çok önemsiyoruz.

Sayın İçişleri Bakanımızın emri doğrultusunda Türkiye genelinde yanlış anlaşılmış olabilir ama biz Sayın Bakanımızın ne demek istediğini çok iyi biliyoruz. Sayın Bakanımız. 'Bacaklarını kırın.' demişti. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız."