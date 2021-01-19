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  3. 19 Ocak 2021 14:54

Emniyetten PAK geliyor paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin eğitim görüntülerini paylaştı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesaplarından, "PAK geliyor" mesajıyla paylaşılan videoda, Türk Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan ve cuma günü faaliyete başlayacak PAK birimi personelinin aldığı eğitimlere ilişkin görüntülere yer veriliyor.

PAK personeli, AFAD'ın uzman ekiplerinden arama kurtarma eğitimi alarak afet ve acil durumlarında görev alabilme kapasitesine erişmişti.

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