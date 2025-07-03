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En düşük emekli maaşı resmen açıklandı

En düşük emekli maaşı resmen açıklandı
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseldiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.67 oranında zam alacak. 

EN DÜŞÜK MAAŞ BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamada bulundu. Güler, en düşük emekli maaşının  16 bin 881 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Böylece en düşük emekli aylığında 2 bin 411 liralık artış yapılacak.

Yaklaşık 3 milyon 700 bin emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. 

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Etiketler en düşük emekli maaşı ak parti
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