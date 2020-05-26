En garip ''koronavirüs testi''... Hemen ellerinize bakın!

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin anne karnındayken daha fazla testosteron aldığı ve bu yüzden yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı daha dayanıklı oldukları keşfedildi.

Yapılan yeni bir araştırmada, daha uzun yüzük parmağı olan erkeklerin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölme riskinin daha düşük olduğu bulundu.

Uzmanlar, rahimde daha fazla testosterona maruz kalan erkeklerin daha uzun yüzük parmaklarına sahip olduğunu belirtti. Testosteron hormonu, vücudun korona virüsle savaşmasına yardımcı olan ACE2 adı verilen enzimlerin düzenlenmesinde rol oynuyor.

41 ülkede 200 bin kişiyi inceleyen bilim adamları, erkeklerin daha kısa yüzük parmaklarına sahip olduğu ülkelerdeki ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu buldu.

TÜRKİYE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Bununla birlikte araştırmada, en kısa yüzük parmağı ortalamasına sahip olan ülkeler sırasıyla "Bulgaristan, Arjantina, Türkiye, İspanya, İsrail, Romanya, Hindistan, Macraristan, Yunanistan ve İngiltere" olarak açıklandı. Çalışmada, Türkiye'deki Covid-19 ölümlerinin yüzde 2,1'inin kısa uzun parmağına sahip erkeklerin oluşturduğu aktardı.

En uzun yüksek parmağına sahip erkeklerin ise Malezya, Meksika, Rusya, Singapur, Brezilya, Avusturya, İzlanda, Yeni Zelanda, Avustralya ve Belçika'da yer aldığı görüldü.

Profesör Manning, “Teorimiz yüksek doğum öncesi testosteronu nedeniye uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin daha yüksek ACE2 seviyelerine sahip olduğı ve bu yüzden Covid-19’la daha güçlü bir şekilde mücadele edebildikleri üzerine kurulu” açıklamasını yaptı.

Manning, çalışmanın bulguları nedeniyle daha uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin Covid-19’u hafif semptomlarla atlatacağını ve daha erken işe dönebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.