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  3. 24 Şubat 2018 13:59

En güzel günü zehir oldu !

Mardin'de düğünü dün başlayan damat tabancayla intihar etti.

En güzel günü zehir oldu !
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, düğünü dün başlayan damat Nesih A. (26), evde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi Uluköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayatlarını birleştirmek için yola çıkan Nesih A. ile ismi açıklanmayan nişanlısı için organize edilen üç gün sürecek düğünü dün başladı. Mahalledeki düğünde ilk gün gelin ve damat adayıyla davetliler, doyasıya eğlendi. Gelin bu sabah saçını yaptırmak için ilçe merkezine, kuaföre giderken, damat Nesih A. da baba evindeki odasına çekildi. Bir süre sonra Nesih A.'nın odasından bir el silah sesi geldi. İçeri giren yakınları, Nesih A.'yı kanlar içerisinde bulunca, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Nesih A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları sinir krizi geçirirken, düğün iptal oldu, mahalle matem yerine döndü. 

Nesih Asan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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