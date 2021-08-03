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Enflasyon verilerine dolar, euro ve altından ilk tepki

Enflasyon verilerine dolar, euro ve altından ilk tepki

TÜİK merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Güne düşüşle başlayan piyasalarda dolar, euro, sterlin ve altının enflasyona ilk tepkisi de belli oldu.

Genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ederken piyasalar TCMB'nin bugün açıklayacağı enflasyon verilerine odaklanmıştı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,34 TL'den, Euro 9,94 TL'den, Sterlin ise 11,61 TL'den işlem görüyor. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3570 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9250 lira olmuştu.

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi enflasyonda yukarı yönlü büyük bir sürpriz olmazsa kurda düşüşün bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.79 TL'den işlem görürken onsu 1.809 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 481/485, çeyrek altın 780/796, Cumhuriyet altını ise 3.212/3.246 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren ancak hafta sonu yeniden yükselişe geçen kripto para piyasalarında ise ibre yeniden aşağı döndü. Bitcoin 38 bin 429 dolardan Ethereum ise 2 bin 469 dolardan işlem görüyor.

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