Enkazdan sağ çıkarılmıştı... 12 yaşındaki Mira kayıp!

Kahramanmaraş merkezli 2 depremde yerle bir olan Hatay'daki bir sitenin enkazından sağ olarak kurtarılan 12 yaşındaki Mira'ya ulaşılamıyor. Ailesi sosyal medyada yayınladığı mesajda "sivil bir araca bindirildi, o saatten beri ulaşamıyoruz" paylaşımları yaptı.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'taki 7,7 ikincisi 7,6 depremlerle sarsıldı. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da binlerce canın yitirilmesine v büyük yıkıma yol açarken bölgede arama kurtarma faaliyetleri de sürüyor. Hatay'da yerle bir olan Antakya Rönesans Sitesi'ndeki enkazdan sağ olarak kurtarılan 12 yaşındaki Mira Yıldırım'ın ailesinin yaşadığı mutluluk ise yarım kaldı. Mira'nın sivil bir araca bindirildiği ve sonrasında kaybolduğu iddia edildi. Mira'ya enkazdan çıkarıldığı saatten beri ulaşılamıyor. Ailesi ve yakınları Mira Yıldırım'ı arıyor. Mira'yı görenlerin en yakın emniyet birimine başvurması bekleniyor.