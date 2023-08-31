Erdoğan açıkladı: 3500 lira ile 60 bin lira arasında destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim törenlerine katılan Erdoğan 3. programı olan av sezonu açılışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Günün bu saatinde sizleri böyle iç içe görmekten mutluluk duydum. 4.5 aylık özlem sona erdi. Balıkçılık sektörümüz 450 bin vatandaşımızın istihdamını sağlıyor.



Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık. Depremlerin ardından depremzede balıkçılarımızı kaderine terk etmedik. Deprem bölgesinde gelir kaybı yaşayan vatandaşlarımıza destek veriyoruz.



Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 lira ile 60 bin lira arasında balıkçılarımızın hesabına yatırıyoruz.



2022 Ekim'inde Marmara Denizi'nde görülen müsilaj karşısında hemen harekete geçtik. Temizlenmesini sağladık ve çok yönlü çalışmalar başlattık.