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  3. 19 Mayıs 2020 10:21

Erdoğan Anıtkabir'de yine yoktu

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir'e giderek Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan'da olduğu gibi törene katılmadı.

Erdoğan Anıtkabir'de yine yoktu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başkomutan'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş için Samsun'a çıkmasının üzerinden tam 101 geçti. Aziz Atatürk'ün kurtuluş için Anadolu'ya geçtiği gün, bugün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

Bayramın ilk saatlerinde, Atatürk'ün huzuruna ilk gelen de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI
Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Ata'nın huzuruna çıktı. Atatürk mozolesine çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve mesajını okudu.

Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk;

Gençlik Haftası'nın başladığı bugün ülkemizin dört bir tarafında kalbi bizimle atan gençlerimizi temsilen huzurunuzdayız.

Ülkemizin istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller; cumhuriyete, demokrasiye ve hukuk devletimize sadakatle sahip çıkıyor.

Bugün dünyanın en saygın demokratik düzenine sahibiz. Türkiye adaleti ve merhametiyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Bu zor pandemi günlerinde bütün mağdur ve mazlum milletlerin elinden tutuyoruz.

Sizin ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızın emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız.

Ruhunuz şad olsun."

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tören , anıtkabir , 19 mayıs
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