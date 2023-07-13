Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.
Görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi verilmezken Bahçeli'nin grup toplantısında İsveç'in NATO üyeliği ve emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili çıkışının gündeme geldiği belirtiliyor.
DHA
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