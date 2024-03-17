Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi Konya mitinginde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi vardı.

CHP'nin DEM Parti ile gizli saklı iş birliği halinde olduğu söyleyen Erdoğan, ''Sözde kent uzlaşması adı atında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar.'' dedi.

CHP'ye açılan para sayma soruşturmasına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu ara demet demet dolarları, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların halinde bak bunlara bu ülke teslim edilir mi?'' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemizi 2023 hedeflerine Konya ile birlikte taşıdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile birlikte kuracağız. Sizler asıl meselenin sadece seçim, sandık değil, kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu dünyaya gösterdiniz. Emniyet'ten sordurdum meydanda ne kadar katılım var diye; 110 bin.

''HER BAKIMDAN YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKMA, DÜNYANIN EN BÜYÜK SİYASİ GÜÇLERİ ARASINA GİRME SAFHASINDAYIZ''

Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik. Emperyalistlerin hedefindeki Türkiye'yi terörden gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklardan kurtardık. Ülkemizi siyasi ekonomik askeri olarak güçlendirirken memleketin tüm potansiyelini kurtardık. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkündür. Geldiğimiz noktada artık her bakımdan yeni bir seviyeye çıkma dünyanın en büyük ekonomileri en büyük siyasi güçleri arasına girme safhasındayız. Bu kritik sıçrayışı gerçekleştirecek durumdayız. Yeter ki güven ve istikrar iklimini devam ettirelim.

CHP'YE ELEŞTİRİ: DEM'LE YİNE GİZLİ SAKLI BİR İŞ BİRLİĞİ HALİNDE

CHP, yine DEM'le yine gizli saklı bir iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşması adı atında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Bunu milletin gözünden kaçırmak için her gün yeni bir ifade buluyorlar. DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor, yani nereden, Kandil'den. Bu ara demet demet dolarları, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların halinde bak bunlara bu ülke teslim edilir mi? Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir.''