  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan depremzede öğrenciler için müjdeyi duyurdu

Erdoğan depremzede öğrenciler için müjdeyi duyurdu

Erdoğan depremzede öğrenciler için müjdeyi duyurdu
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede lise öğrencileri için sınavlı okulların her sınıfında 2 ek kontenjan açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan verildiğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum." mesajını paylaştı.

Etiketler erdoğan müjde öğrenci deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor
Araç sahipleri dikkat: lpg'ye zam geliyor
İstanbullular dikkat: Metro bu duraklarda durmayacak
Eski AK Parti milletvekili, DEVA Partisi'nden istifa etti
Asgari ücret sonrası kötü haber: Aidatlara zam yolda
Tatile gidemeyenler oraya akın ediyor: Plaj ücretleri belli oldu
Asgari ücret zammı sonrası özel sektörde maaşlara zam beklentisi
Bayramda tatil planı yapanlar dikkat: Son hava durumu tahminleri geldi
Bakan Koca'dan ''Özkan Uğur öldü'' iddialarına cevap
Denizaltı Titan aranırken açılan skandal iş ilanı ortaya çıktı