Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı öncesi teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kısa konuşmalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Maalesef bu yılın Ramazan ayını depremler sebebiyle buruk geçirdik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız. Kayısıya sevdalı olduğumuz gibi. Türkiye'ye sevdalıyız. Biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü sayıyoruz.

Bu Malatya, Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya, kumar masası kurup devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu? Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine, ekonomisini Londra tefecilerine bırakanlara yar olur mu? Siz bu işi bitirdiniz. 14 Mayıs'ta da sandıklarda bitireceksiniz.

Bu şehir bizi hiç yalnız bırakmadı. 14 Mayıs'ta da hep birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Milletlerin tarihlerinde kimi acı, kimi tatlı ama hepsi de geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiseler vardır. Türkiye için asrın felaketi de, 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir.

Bölge genelinde bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya'da inşa edeceğimiz 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle atarak Bismillah diyoruz.

6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz. Aslında biz Malatya'ya çok eser ve hizmet kazandırdık. Hükümetlerimiz dönemlerinde Malatya'ya yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Sosyal yardımlarda Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık.