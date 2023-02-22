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Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve tedavi edilen Aleyna Ölmez ve diğer yaralıları ziyaret etmek için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ne geldi.

Kahramanmaraş'ta, enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara'ya sevk edilen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi, hastanede sürüyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna Ölmez'in sağlık durumu için ''Beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz.'' demişti.

Etiketler erdoğan aleyna ölmez deprem ziyaret
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