  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO zirvesi öncesi kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte telefonla görüştü. İsveç'teki provokasyona değinen Erdoğan, yapılanların açıkça suç olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti.

İsveç'in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu ifade etti.

Görüşmede liderler ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı.

Etiketler erdoğan hollanda görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüm araçlarda MTV iki katına çıkarıldı
İstanbul'da yine yabancı uyruklu tacizi
Resimde ilk olarak ne görüyorsunuz? Bu test kişiliğinizi ele veriyor
Emekli ve memurun zam oranı belli oldu
İstanbul Valiliği'nden nargile kararı! Yasaklandı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti değişti
Memur zammı için tarih belli oldu
Bu belirtilere dikkat! Çağın belası sizi bulmuş olabilir
Evde klimasız serinlemenin 10 yöntemi
Arda Güler'in yeni takımı belli oldu