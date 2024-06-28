Erdoğan imzaladı, 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı

19 fakülte, yüksekokul ve enstitünün kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bugün Resmi Gazete‘de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatılırken 14 tane yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul açıldı.

İki fakültenin de ismi değiştirildi.