  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan imzaladı: 8 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı

Erdoğan imzaladı: 8 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı

Erdoğan imzaladı: 8 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar şöyle:

"MADDE 1- (1) Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

(2) Birinci fikra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Etiketler orman sınırı dışı Amasya balıkesir kastamonu manisa  Muğla samsun  Sinop Sivas Resmi Gazete recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trabzonspor yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! Trabzonspor yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Ankara'da sokak ortasında korkunç cinayet Ankara'da sokak ortasında korkunç cinayet Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir MEB o tarihleri duyurdu! MEB o tarihleri duyurdu! Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak
Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Trump’a bir suikast girişimi daha Trump’a bir suikast girişimi daha