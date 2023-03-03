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Erdoğan imzaladı; Ankara ve Muğla'da özelleştirme

Erdoğan imzaladı; Ankara ve Muğla'da özelleştirme
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Ankara ve Muğla'da özelleştirme kapsamında yer alan bazı taşınmazlar satıldı.

Ankara ve Muğla'da özelleştirme kapsamında yer alan bazı taşınmazların satışları uygun bulundu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen taşınmaz satışlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir taşınmaz ile mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı taşınmazların bir bütün halinde 90 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Bilfen Eğitim Kurumları AŞ'ye satılması kararı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 86 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Etiketler recep tayyip erdoğan iktidar ak parti özelleştirme muğla ankara
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