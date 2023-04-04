Erdoğan: Kur'an saldırısı nefret suçudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı 14.Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şu an etrafında bir araya geldiğimiz iftar sofrası her şeyden öte bir muhabbet sofrasıdır. Irkçılık, ayrımcılık gibi şeylerin bir veba gibi yayıldığı bu zamanlarda böyle masaların değeri daha iyi anlaşılıyor.

Depremin ilk gününden itibaren devlet, millet el ele kararlılıkla bir mücadele yürütüyoruz. Uluslararası yardım çağrımıza 90 ülke bifiil destek verdi. Bu yardımların yanı sıra telefonla aramak, mesaj vermek, hatta bizzat yanımıza gelmek suretiyle acımızı paylaşan tüm dost ve kardeş ülkere teşekkür ediyorum.

Ülkemizin ekonomik şartlarından bağımsız bir şekilde bu zamana kadar hep mazlumların yanında olduk. Bunların karşılığınıda depremle mücadele konusunda birebir görme fırsatımız oldu. Kimisi uçaklar dolusu yardım gönderdi, kimisi kıt imkanlara rağmen elinde, avucundaki olanları gönderdi ama bir dönem elinden tuttuğumuz, yaralarını sarmaya yardım ettiğimiz hiçbir dostumuz bizi yarıyolda bırakmadı.

6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde illerimizin hepsini bir kaç kez ziyaret ettim. Depremin yıktığı şehirlerimiz eskisinden daha güçlür bir şekilde ayağa kalkmak için adeta sabırsızlanıyor. Enkaz kaldırma faaliyetlerimiz sürekli devam ediyor. Çadırların yerini konteyner kentler ve prefabrik evler devralıyor. Konteyner kentlerimizi 100 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Dün itibarıyla 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı, bunlardan 40 bin 761'inin temelini attık.

Depremin yıktığı şehirlerimiz eskisinden daha güçlü şekilde tekrar ayağa kalkmak için adeta sabırsızlanıyor. 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı ilgilen deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. 14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hemde evlatlarının geleceği için en doğru seçeneği seçeceğine şüphemiz yok. Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sadece gönüllere değil aynı zamanda sandığa da şimdiden düşmüştür.

BM Güvenlik Konseyi'nin reforma tabi tutulması acil bir ihtiyaçtır. Dünya 5'ten büyüktür diyerek adaletsizliğe dikkat çektik.

Nasıl ülkemizin bir terör koridoru ile kuşatmasına izin vermediysek. Bundan sonra da yeni oluşumlara izin vermeyeceğiz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen Avrupa Birliği hayali stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor.