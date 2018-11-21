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  3. 21 Kasım 2018 23:28

Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlar toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan bir muhtarın sigarasını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigarayı bırakmasını istedi.

Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı !
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 48. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan bir muhtarla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye gündemine ilişkin konuların gündeme geldiği toplantıda Erdoğan'ın toplantıya katılan bir muhtarla arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan bir muhtarın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.

İHA

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