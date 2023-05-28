Erdoğan oyunu kullanıp anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, dua etti.