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Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüştü

Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Görüşmelerde, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Barajı'nda meydana gelen patlama ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletlerin ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Mutabakatının sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerle Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti.

Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.

Etiketler recep tayyip erdoğan vladimir putin volodamiri zelenski
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