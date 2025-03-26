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''Erdoğan teröristtir'' yazıp, Adalet Bakanlığı'nı etiketlemişti; gözaltında

''Erdoğan teröristtir'' yazıp, Adalet Bakanlığı'nı etiketlemişti; gözaltında
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İstanbul'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kadın gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk ve terör soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerde bulunan B.Ö. isimli (40) kadın, Beykoz’daki evinde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. 

Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli B.Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

İHA

Etiketler recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanına hakaret
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