Erdoğan: Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Büyük Rumeli Buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"14 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum"

- Bizim sadece Rumeli'de değil, Balkanlar, Kafkaslar, Adriyatik'ten, Altaylar'a gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Her gece ellerini semaya açarak 'Allah Türkiye'ye zeval vermesin' niyazıyla gözyaşı döken nice Türkiye sevdalılarımız var. Dili, dini, kültürü, rengi, derisinin rengi farklı olsa da umudunu Türkiye'nin bağlamış yüz milyonlarca dostumuz var. Karşımda serdengeçtilerin emanetleriyle birlikte sayıları yüz milyonları bulan Türkiye aşıklarının temsilcilerini görüyorum. Dosta güven aşılayan şu dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız. Siz ne vefakar insanlarsınız. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin.

"Evlad-ı Fatihan olan o topraklara uzaktan bakamayız"

- Aliya son dönemindeydi. Yurt dışından geliyordum. Merhumu, uçağı Saraybosna'da indirdim. "Hastaneye gidip Aliya'yı ziyaret edeyim". Hastaneye gittim, Aliya'nın son demlerinde ziyaret ettim. Son cümleleri çok manidardı. Dedi ki, "Tayyip evladım bu topraklar evlad-ı Fatihan'dır. Bu evlad-ı Fatihan olan topraklar size emanet" dedi. Sonra Bakir kardeşimden dinledim. Dedi ki, "O ana kadar babam konuşmuyordu. Sizinle görüştükten sonra konuşmaya başladı". Bu bizim için duygu seliydi. Rabbime hamd ettim. Evlad-ı Fatihan olan o topraklara uzaktan bakamayız. Bir emanet olarak bakmasını biliyoruz ve bakacağız.

"Nice badireleri aşarak Türkiye'yi bugünlere getirdik"

- Önce Çanakkale'de büyük destan yazdık. Dünyanın en güçlü ordularına Çanakkale'yi hep birlikte dar ettik. Geri çekilme süreci ancak Büyük Taarruz'la son bulmuştur. Kendisi de Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde İstiklal Harbi'ni zaferle taçlandırdık. Rumeli'den Kafkaslar'a kadar imparatorluk bakiyesi yerlerden Anadolu'ya göçler artarak devam etti. Bu göçlerde binlerce insanımız hayatını kaybetti. Anavatanlardan sürülen Çerkes kardeşlerimiz, Kırım Tatarları, Ahıska Türkleri, Rumeli muhacirleri, hasılı Osmanlı'nın adalet sancağı altında huzurla yaşayan milyonlarca kardeşimiz, soydaşımız son çare olarak Cumhuriyet topraklarına sığındı. Hamd olsun nice badireleri aşarak Türkiye'yi bugünlere getirdik. Coğrafyamızın dört bir yanından hicret ederek burada yeni hayat kuran siz kardeşlerimizin emekleriyle ülkemizi bugünlere ulaştırdık. Sizlerin dedeleri, ataları başka bir yere değil, anayurtlarına, baba evlerine geldiler. Asırlık hasretin ardından kavuşan kardeşler gibi biz de birbirimize sarıldık, kucaklaştık.

"Rumeli'den yükselen feryatlara sağır kesildiler"

- Türkiye gibi vatanımız, yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bizi çekilmek mecburiyetinde kaldığımız yerlerde dünyanın en alçak, iğrenç, vahşi katliamları gerçekleştirildi. O zor günlerde Türkiye'ye gelemeyen kardeşlerimiz devletsizliğin acısını iliklerine kadar yaşadılar. Nüfusunun yüzde 80'i çoğunluğu Müslüman olan şehirlerde bugün ya hiç Müslüman yaşamıyor ya da bir avuç Müslüman bulunuyor. Batı dünyası bunu hiç görmedi. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu kültür katliamına dur demediler. Rumeli'den yükselen feryatlara sağır kesildiler. En son Bosna savaşında binlerce insanın katledildiği burunlarının dibindeki soykırımları bile hiçbir şey yapmadan tribünen izlemeyi seçtiler.

"Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız lazım"

- Bunlar katillere yol açarak onlara yardımcı oldular. Geride bıraktığımız asırlarda defalarca yaptılar. Söz konusu Müslümanın, Türk'ün hakkı ve hayatı olunca zulmü engellemek yerine hep üç maymunu oynadılar. Şimdi Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor evet seçmenlere saldırmaya başladılar. Yetmedi Amerika'da BM'nin karşısındaki Türk Evi'ne saldırdılar. Türk Evi'nin camlarını kırdılar. Hani siz demokrattınız? Şimdi biz de buradan Amerika'nın yetkililerine şunu demeyecek miyiz; hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Türk Evi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Gereği neyse yapmaya hazırız. Artık Türkiye yüzyılı vizyonu olan ülkemiz var.