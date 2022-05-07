Erdoğan'dan AK Parti'ye ''seçim anketleri alarm veriyor'' talimatı

AK Parti iktidarından her ne kadar "seçim anketlerine güvenmeyin", "manipülasyon" açıklamaları gelse de son seçim anketlerindeki oy kayıpları iktidarı harekete geçirdi, Erdoğan talimatı verdi.

2023 seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte siyasetin nabzı da atıyor. Son anketlerde AK Parti'deki erime ortaya çıkmış, Erdoğan'ın birçok isme karşı kaybettiği ifade edilmişti. Anket sonuçlarından memnun olmayan Erdoğan, kurmaylarını toplama kararı aldı. Erdoğan, kurmaylarından neler beklediğini 3-5 Haziran arasında Kızılcahamam'da anlatacak.

Bir otelde gerçekleştirilecek 3 günlük toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

AK Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek.

2023 SEÇİMLERİNİN ROTASI ÇİZİLECEK

Salgının ardından yapılacak ilk 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarının masaya yatırılması, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilmesi planlanıyor.

Çeşitli sunumların gerçekleştirileceği, istişarelerin yapılacağı toplantının yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanması öngörülüyor.