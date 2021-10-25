Erdoğan'dan ekonomiyi eleştirenlere tepki: ''Her evde bir araba var, kapıcısında araba var''

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 15.35'te toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat 40 dakika süren toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

AFRİKA ZİYARETLERİ

''Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta üç ülkeyi kapsayan verimli bir Afrika seyahati gerçekleştirdik. Gittiğimiz her ülkede misafirperverlikle karşılandık.

Afrika'nın önemi 21. yüzyılda daha çok artacak. Sömürgecilerin kıtayı elde tutma gayretleri bitmeyecek.

Hiç şüphesiz Türkiye'nin Afrika'ya bakışı Avrupa'dan çok farklıdır. Bu nedenle bizi farklı bir koyuyorlar.

Afrika'yı pazar değil, ortak olarak gören bir anlayışla işbirliği köprüleri kuruyoruz.

Eğitim, ticaret gibi amaçlarla ülkemize gelen Afrikalıların sayısının artması umut vermektedir. Son seyahatimizde de her üç ülkede toplam 18 ekonomik ve kültürel anlaşma ve mütabakat imzalandı.

Türkiye devleti gibi devletin Türk milleti gibi bir milletin sahip olduğu güce tahammül edemiyorlar.

Küresel yönetim sisteminin vanasını elinde tutanlar, tek bir olumsuzluk karşısında her türlü hak ve hukuksuzluğu göze alırken; milyonlarca kişinin ölümünü görmezden geliyorlar.

Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri yönetenler, Türkiye artık kendi duruşunu sergilemeye başladığında paniğe kapılmaya başladılar.

Bir süredir yaşadığımız saldırıların gerisinde bu panik vardır. Türkiye'nin nezaketini zaaf olarak görerek; eski alışkanlıklarına yönelenler hak ettikleri cevabı alacaklar.

10 BÜYÜKELÇİ AÇIKLAMASI

Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçilerin hadsiz açıklamayı aynı çerçevede değerlendiriyoruz. Bu açıklama bir kişiyi değil doğrudan ülkemizi ve egemenlik haklarımızı hedef almıştır.

Anayasamızın belirttiği gibi yargımız kimsenin belirlemine giremez. Türkiye'yi dillerine dolayanların amaçlarının hukuk olduğuna kimse bizi inandıramaz. Yargı mensuplarımıza yapılan hadsizliğe cevap vermek bizim görevimiz.

Büyükelçiler için ortaya koyduğumuz tavır, bu samimi tavrın karşılığıdır. Bizim niyetimiz kriz çıkarmak değil. Egemenlik haklarımızı korumak. Nitekim bugün büyükelçilerin yeni açıklamada yargımıza yönelik müdahaleden geri dönülmüştür.

Açıklama sonrasında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz.

Kişisel hırsları, ideolojik saplantıları uğruna kendi ülkeleri aleyhindeki kampanyaların parçası olan mankurtları milletimiz takip etmektedir.

Gezi olayların neredeyse bir ay boyunca yapılan oyunları hatırlayın. Ülkemizin yakın tarihindeki 17-25 Aralık Darbe Girişimi ardından kopartılan fırtınayı da hatırlayın. Bu hadiselerin hepsinde terör örgütlerin sırtları sıvanmıştır.

Terörle yapamadıklarını ekonomi ile yapmak isteyenleri engelledik engelliyoruz.

Biz ne yaptığımızı da bunun sonuçlarını da biliyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak arka planına hakim olmadığımız hadise kalmadı.

Dünyanın en güçlü sağlık altyapısını biz kurduk. Şehir hastanelerini biz hayata geçirdik, salgın döneminde meyvelerini topladık.

Hani bir şey yapılmıyordu? Eskişehir'e git orada yapılanları gör bay Kemal. Çin'in dev firması oraya geldi, fabrikasını kurdu.

ÜNİVERSİTE GAFI

Ülkemizin her şehrine yaydığımız üniversitelerde yetişmiş insan kaynağımızı güçlendirdik. Adam utanmadan ssıkılmadan 81 vilayetine niye üniversite kuruyorsunuz diyor? Söyleyeyim: Biz 81 ildeki vilayetteki evlatlarımızın ülkenin bir ucundan diğer ucuna gitmemesi için kurduk. Ne çileler çekti bu ülkenin evlatları. 76 vilayette üniversite varken şimdi 275 vilayette üniversite var.

CEHAPE diyince çılgına dönüyorlar. Yürütülen kampanyanın amacı bizden kurtulmak değil, bizim kazandırdıklarımızı yok etmek.

Başaramayacaksınız. Ya ülkenin büyüklüğünü kabul edeceksiniz, ya da içinde bulunduğunu kibir çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz.

Ülkemizin güvenliği ve hedefleri için yedi düvelle mücadele ederken; insanımızın evindeki aşın, elektriğin, suyun, doğalgazın, hayallerin derdiyle dertleniyoruz.

Utanmadan aşı yok diyor. Böyle bir yalan olur mu? Kim bunu diyen CHP'li İP'lisi. Bunlarda edep haya yok. ''

FİYAT ARTIŞI

Türkiye fiyat artışını en az hisseden ülkelerden biridir. Ancak artışın vatandaşı zora sokmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu konuda atacağımız ilave adımlar olacak. Vatandaşlarımızın üzerine daha fazla yük binmemesi için yeni tedbirler alacağız. Fırsatçılık yapanlara da göz attırmayacağız. Geçen hafta meclise sunduğumuz 2022 bütçemizi de bu anlayışla hazırladık.

Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda 2. el araba yetişmiyor zaten. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz.''