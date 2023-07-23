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Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı

Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı. Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Etiketler erdoğan erzurum kongre
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