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Erdoğan'dan ''FETÖ okulları'' açıklaması

Erdoğan'dan ''FETÖ okulları'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ’nun Etiyopya’daki tüm okulları geçtiğimiz hafta Maarif Vakfı’na devredildi." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız." diye konuştu.

Etiketler fetö okul erdoğan
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