Erdoğan'dan Hakan Fidan'a üstün hizmet madalyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'a Devlet üstün hizmet madalyası beratı takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" takdim etti. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol