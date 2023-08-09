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Erdoğan'dan Hakan Fidan'a üstün hizmet madalyası

Erdoğan'dan Hakan Fidan'a üstün hizmet madalyası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'a Devlet üstün hizmet madalyası beratı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" takdim etti. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.

Etiketler MGK erdoğan hakan fidan
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