Erdoğan'dan Hakan Fidan'a üstün hizmet madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'a Devlet üstün hizmet madalyası beratı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" takdim etti. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.