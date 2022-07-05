Erdoğan'dan ''tahıl koridoru'' açıklaması: Tarih vererek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkiler, terörle mücadele, Avrupa Birliği, bölgesel meseleler ve Karadeniz'deki tahıl koridoru planına değindi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz İtalya'yla 3. hükümetler arası zirve toplantımızı gerçekleştirdik. Birçok alanda 9 işbirliği anlaşması imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük rekor artışla 23 milyar doların üzerine çıktı.

Gündemimizde terörle mücadelede iş birliği olarak önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya'dan beklentilerimizi paylaştım. Sayın Başbakan'la göçün idaresi ve yasa dışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Türk-İtalya Üniversitesi'nin kurulması girişimini görüştük.

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi önemlidir. İtalya Türkiye'nin üyeliğinin AB'ye sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin artacağını düşünüyorum.

Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldık. Zirve vesilesiyle Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Draghi'nin açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya görüşmelerinde merkezi yeri var. İstanbul Sözleşmesi konusunda Sayın Erdoğan'a teşvikte bulundum.

Soru-cevap:

Draghi: Libya'da denge ve istikrar her iki ülke açısından önemli. Libya'da barışın ve istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini ele aldık. İki ülkenin bakış açısı birbirine yakın. Çatışmalarımızı sürdürme kararı aldık.

Draghi: (Karadeniz'de tahıl koridoru planı) G7 konusunda basın toplantısında BM Genel Sekreteri bir plandan söz etmişti, bahsetmiştim. O plan çok önemli harekete geçmek için. Ama birçok güvenlik koridorunun açılması lazım. Türkiye burada merkezi bir rol oynamakta BM şemsiyesinin altında. Ukrayna-Türkiye- Rusya bu noktada hazırlar, Kremlin'in katılımını bekliyorlar. Bu anlaşma bir genel barışa ulaşmak açısından çok önemli. Sonuca giden birinci adım olacak.

Erdoğan: (Karadeniz'de tahıl koridoru planı) Burada özellikle Karadeniz koridoru çok önem ifade ediyor. Konu ile ilgili olarak Putin ve Zelenski'nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Tahıldı, buğdaydı, arpaydı, ayçiçeğiydi bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu. Bu konuda aracı olmayı devam ettirelim istiyoruz. 1 hafta-10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaştırmaya çalışacağız.

Erdoğan: (SAMP/T Hava Savunma Sistemi) Türkiye-İtalya-Fransa arasında büyük önem arz ediyor. NATO Zirvesi'nde konuyu Macron'la ele aldık. Draghi'yle Türkiye ziyaretinde görüşeceğim dedim, bugün de ele aldık. İmza safhasına bir an önce gelelim istiyoruz. Savunma sistemlerimiz içerisinde büyük önem arz ediyor. Bir an önce imzaları atıp yola devam edelim.

Erdoğan: (Düzensiz Göçle Mücadele) Yunanistan geri itmelerle İtalya için tehlike arz etmeye başladı. Geri itmede düzensiz göçteki insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz tüm gayreti göstererek bu insanları denizden toplayarak kurtarmaya çalışıyoruz. Aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var.

Draghi: Göçün yöntemi insani ve hakkaniyetli olmalı. Denizlerimizde bu bireyleri görüyoruz. Sınırsız bir açıklık mümkün değil, bir noktada ağırlayan ülke dayanamaz duruma geliyor.