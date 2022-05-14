Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markette zarar rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları uygun" diyerek alışveriş yaptığı Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik'in, 2021’de 249 milyon TL zarar ettiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pahalılığa karşı "Piyasayı balanse etme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin 2021 yılında rekor zarara imza attığı ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2021 yılında 2 milyar 176 milyon 540 TL satış cirosu elde etti. Satışların maliyeti de 1 milyar 873 milyon 493 TL oldu. Şirketin esas faaliyet zararı ve finansman gideri öncesi faaliyet zararını da içeren toplam zararı ise mali raporlara 249 milyon 65 bin 389 TL olarak kaydedildi.

Şirketin zararında yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkat çekti. 2019 yılı dönem zararı 46 milyon 5 bin 231 TL olan şirketin 2020 yılı dönem zararı ise 58 milyon 253 bin TL oldu.

Erdoğan, eylül ayında gıda fiyatlarındaki artışta marketleri sorumlu tutarak Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri’nin sayılarının artırılacağını açıklamıştı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin market sayısı bine çıkarılarak ucuzluk sağlanacaktı. Ancak bazı ürünlerin Tarım Kredi Kooperatifi marketinde piyasaya göre çok daha pahalıya satıldığı gözlemlendi. İlk mağazası 2017 yılında açılan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin sayısı 2021 yıl sonu itibarıyla 703'e ulaştı.

Birgün